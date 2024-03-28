凍漲電價？台官方：繼續全民補貼產業

曾文生。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月28日電（記者 鄭羿菲）台灣電價將於4月調漲，平均漲幅高達11%。中國國民黨與台灣民眾黨“立法院”黨團26日分別提案，將29日院會議程討論凍漲電價。台“經濟部次長”曾文生28日對此表達，“立法院”會做出什麼決議，不是很清楚，這也很複雜，他沒辦法回答一個還不確定的事。



台灣電價4月平均調幅11%，勢必引發民生物價通膨，國民黨團日前提案，台電高達新台3826億元虧損，政府用預算補貼，電價還要大幅調漲，等於剝了全民兩次皮，建議停止調漲電價。民眾黨團則提案要求“經濟部”針對台灣整體能源政策提出檢討報告，且在檢討報告審議通過前，電價應全面緩漲。



“行政院”28日召開院會後記者會，由“行政院”發言人林子倫主持，“經濟部次長”曾文生、“財政部次長”謝鈴媛出席。



曾文生表示，電價審議的公式執行是一年2次，這是2015年以來“立法院”通過的決議，在還沒有接到新的決議，就會按照此機制進行電價調漲。他也坦言，調整電價對所有消費者不會是令人開心的事，但我們針對不同產業、不同用戶做不同調整，主要是照顧民生、穩定物價、維持產業競爭力，台電公司這次提的方案，經過審議會的審議，主要是看到政府在此問題處理上希望透過細緻處理，對民生物價的影響相對較低。

