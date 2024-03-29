梅派經典折子戲：魏海敏來京再現梅派藝術

魏海敏在演出現場（中評社 趙人嬋攝） 中評社北京3月29日電（實習記者 趙人嬋）3月27日，北京京劇院與梅葆玖先生首位弟子、中國台灣梅派青衣名家魏海敏，合作演出的梅派經典折子戲專場在長安大戲院上演。演出作為“紀念梅蘭芳先生誕辰130周年、梅葆玖先生誕辰90周年”系列活動之全國巡演首輪活動，為觀眾帶來一場敘唱結合、身臨其境的梅派藝術體驗。



作為梅葆玖先生的大弟子，魏海敏是台灣地區戲曲行業的領軍人物，被譽為“寶島第一名旦”、“台灣京劇界永遠的女主角”。本次北京京劇院與魏海敏的合作演出不僅再現梅派藝術精華，也為兩岸戲劇愛好者提供了難得的交流機會，是兩岸共同的藝術文化盛宴。



演出圍繞京劇藝術大師梅蘭芳先生在舞台生涯中創作的藝術形象，在中國台灣梅派青衣名家魏海敏的朗讀與介紹中集中展示了五部古裝戲《廉錦楓》《西施》《天女散花》《霸王別姬》《太真外傳》以及梅蘭芳先生人生中創排的最後一部戲《穆桂英掛帥》中的精彩片段。在舞台光影中，為母探海的廉錦楓、忍辱負重的西施、漫卷綢帶的天女、決絕深情的虞姬、婀娜多姿的楊玉環與巾幗英豪的穆桂英六位女性形象一一登台，唱曲動人心弦，身段悱惻纏綿。台下觀眾更是幾次齊聲叫好，歡呼聲與掌聲不絕於耳。而魏海敏一幕幕的講述更是帶領觀眾重走藝術家的創作思路，瞭解梅蘭芳在塑造人物時對人物背景、服裝設計、動作細節的斟酌與用心，體驗大師對於傳統戲劇獨到的審美觀與大膽的創新觀。



表演現場集結了來自祖國各地的當代梅派藝術名家新秀，謝幕前，魏海敏與演員們一齊等待，共唱《梨花頌》，在觀眾們不舍的歡呼中攜手退場。活動結束後，“不過癮”的觀眾們聚集在台下，請“大師姐”魏海敏再次返場獻唱後才依依不舍地離去。

