魏海敏答中評：努力讓戲劇與時代接軌

魏海敏在演出結束後謝幕（中評社 趙人嬋攝） 中評社北京3月29日電（實習記者 趙人嬋）3月27日，北京京劇院與梅葆玖先生首位弟子、中國台灣梅派青衣名家魏海敏，合作演出的梅派經典折子戲專場在長安大戲院上演。演出作為“紀念梅蘭芳先生誕辰130周年、梅葆玖先生誕辰90周年”系列活動之全國巡演首輪活動，為觀眾帶來一場敘唱結合、身臨其境的梅派藝術體驗。



魏海敏在接受中評社記者採訪時表示，兩岸的戲曲演員都在自己的崗位上很辛苦努力地付出。隨著時代的變化，很多年輕人無法接受戲曲行業從小訓練的培養方式，戲曲行業目前面臨著青黃不接的危機，但同時她也在這個時代看到了很多劇團的努力與嘗試。魏海敏表示，她一直在進行新戲老戲的多種嘗試，讓戲劇與時代接軌。回顧梅蘭芳大師所處時代里戲劇蓬勃發展的狀態，她相信戲劇今天依舊充滿了活力與生命力，每一位戲曲演員都會用無數的嘗試與努力。只要有實踐，相信未來戲曲行業依舊會有很好的結果。



魏海敏還表示，對於未來的創作，她還有很多計劃，有很多事情打算去做。相比過去戲曲行業的傳播，現在的互聯網時代對戲曲行業有了很大幫助，讓戲曲行業得到了更快地傳播。現實永遠是雙刃劍，有好有壞，未來會盡量向好的方向進行與實踐。

