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商務部明起終止對澳洲進口葡萄酒徵收反傾銷稅
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2024-03-28 16:14:28
中評社香港3月28日電／商務部宣布，決定終止對澳洲進口葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅，明日起執行。
香港電台報導，有關稅項自2021年3月28日起實施，原定為期5年。去年11月30日，應澳洲葡萄和葡萄酒協會申請，商務部進行復審，今日發出公告，裁定鑑於中國相關葡萄酒市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要，明日起，終止對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅；終止徵收反傾銷稅後，不徵收反補貼稅。
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