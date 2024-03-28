商務部明起終止對澳洲進口葡萄酒徵收反傾銷稅

中評社香港3月28日電／商務部宣布，決定終止對澳洲進口葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅，明日起執行。



香港電台報導，有關稅項自2021年3月28日起實施，原定為期5年。去年11月30日，應澳洲葡萄和葡萄酒協會申請，商務部進行復審，今日發出公告，裁定鑑於中國相關葡萄酒市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要，明日起，終止對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅；終止徵收反傾銷稅後，不徵收反補貼稅。