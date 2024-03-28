細數兩岸博物交流　蘭國英：親如一家

浙江自然博物院副院長蘭國英。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月28日電（記者 方敬為）台灣自然科學博物館（科博館）與浙江自然博物院合辦“博物繪—浙江自然博物院典藏展”今天在南投鳳凰谷鳥園開幕，浙江自然博物院副院長蘭國英出席致詞，細數兩館長期以來的合作交流經驗，強調親如一家，相輔相成，期待雙方友誼長存，互動密切。



“博物繪—浙江自然博物院典藏展”是科博館與浙江自然博物院第8度合作，由科博館文教基金會董事長李家維去年6月率團赴浙江自然博物院促成，鎖定浙江自然博物院珍藏的科學繪圖來台開展，28日在科博館鳳凰谷鳥園舉辦展覽開幕式，包括科博館館長焦傳金、李家維、蘭國英、科博館展覽策展人楊翎主任、策展顧問周文豪、南投縣文化局長林榮森等人共同揭幕。



蘭國英出席展覽開幕典禮致詞，依序向李家維、焦傳金、楊翎等人致意，謹代表浙江自然博物院對這次兩岸合作展覽順利開展表示熱烈祝賀，並對為展覽順利開展所付出努力的科博館同仁、文教基金會同仁表示由衷欽佩。



蘭國英說，在疫情之後，兩岸能夠重啟博物館藏展示交流，她內心感到激動，並以“感動”和“感謝”來表達她的心情。感動的部分在於，科博館和文教基金會的同仁致力於推動兩館合作交流的恆心和厚重情誼，這一點讓她感受深刻。記得2005年李家維董事長帶領台灣科博館團隊到浙江千島湖開展了一次兩岸展示理念高級研討會，因此拉開了兩館交流的序幕。



蘭國英指出，隔年2006年1月開辦“當狗遇上人--丙戌年狗年特展”，由兩館與上海科技館共同舉辦。同年6月份浙江自然博物院又與科博館合作開展了“台灣獼侯展”，讓浙江人瞭解台灣獼猴的生態。雙方還聯辦了9期的兒童夏令營，一年邀請台灣小朋友到浙江，另一年由浙江小朋友到台灣，兩岸親如一家。



蘭國英提到，浙江自然博物院的發展也有台灣科博館的助力，李家維就是浙江自然博物院安吉館建設時特聘的八大專家之一，前科博館館長孫維新也是現在浙江建設天文館的特邀顧問，所以浙江自然博物院今天的成長，其中有點點滴滴是台灣科博館給予的力量，期待兩方友誼之樹常青常綠，兩館的交流更加密切。