科學家發現約1億年前的海洋內寄生蟲

中評社香港3月28日電／記者從中國科學院南京地質古生物研究所獲悉，中國、德國、英國、緬甸等多國古生物學者在距今約1億年的緬甸克欽琥珀中發現了一塊絛蟲化石。這是全球首個確定的絛蟲身體化石，為研究絛蟲的早期演化提供了直接證據。這項新發現還顯示，琥珀不僅可以保存節肢動物的內部結構，也可以保存絛蟲這類軟軀體動物的內部結構。



絛蟲是一種腸道寄生蟲，廣泛分佈于幾乎所有的陸地、淡水和海洋生態系統中。研究人員運用光學顯微鏡、顯微計算機斷層掃描成像技術等，發現該化石前部保存了絛蟲精美的內部結構，與錐吻目絛蟲完全符合；外部形態特徵也與錐吻目絛蟲一致。



新華社報導，錐吻目絛蟲是海洋中物種數最多的絛蟲類群之一，身長約1厘米，身體表面有大量鉤子一樣的結構，頭節上有幾個可以動的足狀吸槽。其成蟲主要寄生在鯊魚和鰩魚的胃腸道中。由於沒有嘴巴和消化道，它們通過皮膚吸收養分，跟宿主“搶飯吃”。



主導此項研究的中國科學院南京地質古生物研究所研究員王博介紹，由於絛蟲的寄生習性以及軟軀體容易降解，此前沒有發現過化石證據。本次發現為研究絛蟲的早期演化提供了直接證據。



“除了絛蟲，這枚琥珀還包裹了大量砂礫、植物產生的毛狀體以及一隻蚧殼蟲，表明這枚緬甸克欽琥珀形成的環境靠近海邊。”參與此項研究的中國科學院南京地質古生物研究所博士生羅慈航說，由此對海洋內寄生絛蟲何以出現在琥珀中提出了一種假設：這條絛蟲可能寄生在鰩魚的腸道內，鰩魚擱淺後被一隻恐龍捕食，在取食內臟時，絛蟲掉了出來並被附近的樹脂包裹。



相關研究成果近日發表在國際期刊《地質學》上。