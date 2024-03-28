黃埔建軍百周年　退將舉行書畫聯展

黃埔建軍建校百年書畫家聯展29日在台北市議會展出。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月28日電（記者 張穎齊）黃埔建軍建校今年適逢100周年，台退將緊鑼密鼓舉辦多場慶祝活動，“黃埔建軍建校百年書畫家聯展”將於29日開幕。退將的創作28日已在台北市議會1樓掛上，總共100幅，主題圍繞著黃埔精神、中華藝文之美等，象徵軍人能文能武、剛柔並濟的才藝。



黃埔建軍建校百年書畫家聯展29日上午10點將在台北市議會1樓舉行開幕茶會，請到許多軍系來賓，台中央軍事院校校友總會主辦，指導單位退除役官兵輔導委員會，執行單位中央軍校美術聯誼會，展期將至4月12日，展出100幅畫，都是聯誼會成員的創作。



台北市議會1樓走廊，已掛上聯誼會退將或其眷屬所書畫的作品，透露滿滿的黃埔精神，有書法字畫、潑墨山水畫、象徵龍的傳人、漢高祖劉邦的《大風起》、黃埔軍人、太極八卦、山明水秀等元素。現任國民黨軍系“立委”陳永康也以“麒麟之旅”參展，王愷畫的劉邦更是傳神。



中央軍事院校校友總會副秘書長、從軍30年的退役陸軍少將鍾傳濤向中評社表示，校友總會為慶祝黃埔軍校建校百年，從2022年就開始籌備，擬定25項慶祝活動，書畫家聯展是其中1項，聯展花了半年規劃，這些畫作也是經過篩選過後的，其中許多都是退役將領所書畫。



鍾傳濤說，書畫聯展活動不帶政治性，單純為了慶祝黃埔建軍建校百年，這是值得紀念的日子，畫作展現黃埔精神與中華文化精神、中華藝術之美，雖然他們退伍了，但精神仍在，歡迎大家來參觀。