中評聚焦：全球安全倡議 破解人類安全困境

博鰲論壇2024年會“全球安全倡議：破解安全難題 共促世界和平”主題論壇3月28日下午在BFA國際會議中心舉行。（中評社 李子寧攝） 中評社香港3月29日電（記者 郭至君）2022年，習近平主席提出全球安全倡議，在今年的博鰲年會上，專門有一節分論壇來討論了全球安全倡議作出的貢獻、它的價值以及未來將起到的作用和價值。



中國外交部副部長陳曉東首先發言，他介紹了全球安全倡議背後的理念，並且分享了中國在此取得的實際進展以及促進世界和平方面所做出的貢獻。陳曉東表示，面對持續動蕩的世界，中國將同各方全面深入踐行全球安全倡議，共同開辟邁向持續和平普遍安全的陽光大道。為此中方建議加強理念融通，深化維護共同安全的國際共識，中方將繼續推動高層交往、對口部門交流等渠道，同各方加強安全理念和政策溝通，支持國際社會用好博鰲亞洲論壇、北京香山論壇、全球公共安全合作論壇，以及慕尼黑安全會議等一系列平台，圍繞全球安全倡議的內涵、價值和實踐開展深入的交流。



陳曉東說，中方將成立全球安全倡議研究中心，願為深化倡議理論政策研究搭建平台，歡迎各方有識之士積極建言獻策。堅持勸和磋商，中方將繼續探索具有中國特色的熱點問題解決之道，堅持不干涉內政，堅持政治解決，堅持客觀公正，堅持標本兼治。在烏克蘭危機中，中方將繼續同各方深入溝通，為止戰凝聚共識，為和談鋪路搭橋。中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與，為所有的和平方案進行公平討論的國際和會。在巴以問題上，中方推動盡快停火止戰，倡議召開更大規模、更有權威、更有實效的國際和會。在紅海局勢上中方將繼續為推動局勢降溫發揮作用，我們還將繼續支持阿富汗包容執政、溫和施政，防止恐怖主義再次滋生蔓延。強化行動導向，推進更多有利於促進國際安全的務實合作，中方將和各方沿著二十個方面開展更多的務實行動，同時不斷豐富合作領域，拓展合作方式，力爭取得更大的成效，我們將進一步發揮中國聯合國和平與發展基金的作用，為有利於世界和平發展、世界多邊安全合作提供更大更多的支持。



陳曉東指出，中國和亞洲身處同一個洲同一片海洋，誰也離不開誰，中方願同亞洲國家攜起手來統籌治理地區安全事務，合理打擊恐怖主義和跨國犯罪，加強核設施、網絡、外空、公共衛生、糧食、能源等領域的安全合作，不斷提升地區國家安全治理能力。中方將堅持公平公正積極撮合勸談，為熱點問題作出自己的不懈努力。中方將積極推動上海合作組織亞洲相互協作與信任會議等多邊機制合作，並在東亞合作機制、瀾滄江湄公河合作機制下加強協作，深化區域和次區域的安全，共同走出共建共商共贏的亞洲安全之道。

