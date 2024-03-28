巴爾的摩撞橋事故調查啟動　設施老化引關注

這是3月26日在美國馬里蘭州巴爾的摩拍攝的坍塌的大橋。（來源：新華社） 中評社北京3月28日電／據新華社報導，美國東海岸重要港口巴爾的摩一座大橋26日凌晨被一艘集裝箱船撞塌後，美國交通部門27日啟動相關調查。與此同時，美國輿論也開始聚焦於這座一向肩負重擔的“老橋”悲劇何以發生。海事專家提醒，美國許多基礎設施老化，不少“老橋”難以適應現代航運需求，存在類似安全隱患。



等待“黑匣子”信息



據美國有線電視新聞網（CNN）27日報導，美國國家交通安全委員會主席珍妮弗·霍門迪說，委員會派出的調查人員在事發後連夜登上肇事船只“達利”號，取走航行數據記錄儀，並送回實驗室評估，以便分析出“導致撞橋的一系列事件的時間線”，預計27日晚些時候可獲取並公布船只“黑匣子”信息。



她說，一個24人調查組準備27日上午回到船上，搜集一些“易變質證據”拍照保存，並準備當天晚些時候開始與“達利”號船員面談，也會詢問“消防和救援人員，以及事發時在橋上的人”，以便瞭解事件全貌。



美國交通部長皮特·布蒂吉格已承諾，假如調查發現任何私營企業對這起塌橋事件負有責任，“就一定會追究其責任”。



布蒂吉格27日接受CNN採訪時說，他估計被撞塌的“弗朗西斯·斯科特·基”大橋以及巴爾的摩港將經歷“漫長的恢復期”，承諾本屆聯邦政府會把修復大橋、重新開放港口當作優先任務。



布蒂吉格無法預測受影響的帕塔普斯科河河道何時恢復通航，只說會與海岸警衛隊等相關部門協調以求“盡早”重開，而這也取決於港口碼頭的狀況。“我們不僅要讓那些船進港，還有些船（事發前）已經在那裡，現在出不來。”

