社評：直面挑戰　中美關係改善的希望在未來

中評社北京3月29日電（評論員 喬新生）中美關係緊張，美國妄稱中國破壞國際經濟秩序。中國一些學者認為，美國到處拉幫結派，組建各種聯盟，在亞洲、歐洲、東南亞、東亞、西亞地區布下羅網，表面上看是要把中國困在美國精心策劃的“蜘蛛網”之中，但從本質上來說，美國是希望通過發動“芯片戰爭”，將中國打回當年“鴉片戰爭”時的狀態。美國對中國發動的芯片戰爭、科技戰爭、貿易戰爭、金融戰爭，最終都可以歸結為“理念戰爭”。這些學者把美國駐華大使伯恩斯接受採訪時發表的言論，作為自己的證據。這位駐華大使明確表示，中美之間的競爭是“理念之爭”，中國實行共產主義，與美國完全不同。美國不能允許中國的“理念”引領著世界潮流，美國必須獲得勝利，不能失敗。



可以非常坦率地說，美國駐華大使討論中美關係的時候，的確是從意識形態角度出發，強調美國對華政策的正當性。但是，無論從歷史來看，還是從現實的角度分析，美國對華政策都是出於地緣政治經濟利益考慮。或者這樣說，美國對華政策完全是為了維護自己的既得利益，不允許中國成為一個科技創新國家，不允許中國成為發達國家。



美國一方面造謠誣蔑中國破壞國際經濟秩序，可是另一方面，美國卻公然阻止世界貿易組織發揮作用，癱瘓世界貿易組織上訴機構，拒絕世界貿易組織按照規則遴選專家組成員，從而導致世界貿易組織的爭端解決機制不能正常發揮作用。



不管美國為自己的對華政策尋找多少借口，也不管美國在處理對華問題上表現得多麼喪心病狂，事實的真相衹有一個。那就是美國長期處於霸權地位，通過各種手段從世界各國掠奪財富。當中國作為新興的市場經濟國家，依靠中國人民的勤勞智慧，朝著中國式現代化目標邁進的時候，美國認為自己受到前所未有的威脅，因此，不擇手段對中國實施攻擊。所有的借口都無法掩飾美國對華政策的險惡用心，所有的畫皮都不足以遮掩美國對華政策的醜惡面目。



分析中美關係，必須撥開雲霧，不能被假象所迷惑，不能被美國精心包裝所誘惑，而應該充分意識到，中美關係已經變成了你死我活的關係，美國使出渾身解數，試圖將中國置於死地。



討論中美關係問題，既不能按照傳統的思維方式，把中美關係看作是意識形態的爭論，當然也不能簡單地把中美關係看作是商業利益上的衝突，而應該充分意識到，美國政客喪心病狂，在處理中美關係問題上，有可能使出更加卑鄙的手段。



中美緊張關係發展到一定階段之後，衝突不可避免。經過一系列反復試探美國已經意識到，中國堅不可摧，因此，美國很可能會採用非常極端的方式，在中國內部尋找突破口。事實上，美國正利用中國台灣問題，不斷地向中國施加壓力。美國通過各種渠道，向中國滲透，在中國境內培植反華勢力。更重要的是，美國在處理中美關係問題上，採取一種前所未有的策略，那就是通過渲染個別案件，激化社會矛盾，企圖引起社會混亂。



當年美蘇爭霸期間，由於雙方情報機關對國家實施嚴密控制，因此，美國滲透活動並沒有達到預期的效果。可是如今，美國正充分利用中國社會多元化發展中出現的問題，拿著放大鏡，不斷地尋找縫隙。



中國在處理中美關係問題上，既要高度關注中美經貿關係發展的動向，按照世界貿易組織的規則，盡可能減少中美經貿糾紛。但與此同時，必須高度重視美國的情報戰爭和破壞活動，美國正在精心包裝自己的對華政策，試圖以所謂“民主、人權、自由”等抽象意識形態概念，在中國內部特別是在中國的青年中製造混亂，企圖割斷中國的歷史，混淆視聽，最終達到在中國內部製造分裂的效果。



可以毫不客氣地說，除了極少數西方國家追隨美國、感嘆西方國家主宰世界的時代一去不復返之外，越來越多國家特別是發展中國家意識到，美國虛偽的面目已經徹底暴露，美國對華戰略“司馬昭之心，路人皆知”。



中國在處理中美關係問題上，既要看到美國社會的多元化，但同時也要看到，隨著中國快速發展，美國國內的失落感正在加劇。社會普遍焦慮正迅速轉化為具有攻擊性的對華政策。在處理中美關係問題上，如果缺乏戰略眼光，被美國精心營造的所謂意識形態氣氛所迷惑，那麼，有可能會做出錯誤判斷。



當前美國民主黨和共和黨鏖戰正酣。圍繞著2024年美國總統選舉，共和黨和民主黨展開了激烈厮殺。民主黨政府動用情報資源、司法程序，對共和黨總統候選人特朗普實施全方位的圍剿。特朗普充分利用自己的商業才能，號召美國企業界和美國中低收入階層戰鬥到底。



至少從目前的情況來看，美國民主黨政府在司法訴訟中似乎處於主動地位，而特朗普在商業領域逐漸擺脫頽勢，積蓄力量發起反攻。雖然美國檢察官要求特朗普必須繳納巨額保證金，迫使特朗普不得不考慮出售不動產，但是關鍵時刻，華爾街投資者伸出援助之手，決定購買特朗普的社交網站。特朗普幾乎是在一夜之間實現財富自由。這說明美國民主黨和美國共和黨在總統競選關鍵時刻，很可能會動用自己的殺手鐧。特朗普如果能保全自己的性命，並且在關鍵訴訟中贏得官司，有可能會梅開二度，重新入主白宮。反過來，如果不能在這場生死攸關的總統競選中，贏得勝利，那麼，最終很可能會變得一貧如洗。從這個角度來說，特朗普必須贏得勝利。儘管美國的西方戰略盟友感到恐懼，但是，從維護世界和平的角度來看，特朗普的所謂美國第一，有利於地區和平穩定，有利於重建世界秩序。



特朗普專注於經貿關係，對於插手干預其他國家事務缺乏興趣。特朗普贏得勝利之後，國際關係不確定性增加，但是，爆發世界大戰的可能性減少。從這個角度來說，不要對美國總統選舉抱有太大的希望。說到底，美國民主黨總統熱衷於地緣政治競爭，會不擇手段，發動戰爭或者代理人戰爭。而特朗普作為美國共和黨的總統，熱衷於市場競爭，現有的市場競爭秩序可能會遭到破壞，但是，世界大戰爆發的可能性會降低。



中國希望中美關係回到正常軌道。但是，美國國內激烈的政治鬥爭以及美國地緣政治戰略，使得中美關係發展危機重重。中國希望中美關係重回正軌，在聯合國憲章所確立的原則基礎之上，相互尊重、和平共處，但是，如果美國朝野在對華政策問題上鋌而走險，嚴重損害中國的國家利益，突破中國的紅線，中國除了挺起胸膛，勇敢捍衛國家利益和民族尊嚴之外，不可能有其他的選擇。中美關係改善的希望在未來，但是，從現在開始，就應該調整心態，以大無畏的決心和勇氣，直面挑戰。