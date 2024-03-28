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美國伊利諾伊州持械傷人事件致4死
http://www.CRNTT.com   2024-03-28 16:42:38


這是2月14日在美國密蘇裡州堪薩斯城槍擊事件現場拍攝的救護車。（來源：新華社）
　　中評社北京3月28日電／據新華社援引美國當地媒體報導，伊利諾伊州羅克福德市27日下午發生持械傷人事件，致4人死亡、多人受傷，警方已拘留一名男性嫌疑人。

  羅克福德市警察局局長卡拉·雷德在當天的新聞發布會上說，警方下午1時15分左右接到報警後趕到現場。當時確認的5名傷者中，1人情況危急，嫌疑人動機不明。

  不久後，警方將傷者人數上調為7人。

  羅克福德市市長湯姆·麥克納馬拉稱此次襲擊是“隨機性”的。

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