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港股收報16541點 首季跌約3%
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2024-03-28 16:51:00
中評社香港3月28日電／港股在季結日反彈，恒生指數收報16541點，升148點，升幅0.9%，主板成交額逾1172億元。
據香港電台報導，科技指數收報3477點，升約2.5%。ATMXJ升近1%至逾6%，美團表現最好，上試100元關口。 中升控股抽升逾10%，是表現最好藍籌股。
恒指本周累計轉升0.25%，科指亦止跌回升逾0.6%。
恒指首季累計跌逾500點，跌幅約3%，連跌4個季度。科指急挫7.6%，連跌兩季。
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