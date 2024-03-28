美國乳牛驗出禽流感　官員稱不影響乳製品供應

中評社香港3月28日電／美國德州和堪薩斯州農場的乳牛檢出對具傳染性的禽流感病毒呈陽性反應，當中德州3家乳製品廠和堪薩斯州一家乳製品廠的乳牛檢測結果呈陽性。還有更多報告指出新墨西哥州的乳牛也受到類似疾病的影響，而以乳製品為主的艾奧瓦州的官員也在監測事態的發展。美國農業部資料顯示，德州是全美5大牛奶生產州之一。



星島網報導，德州農業專員米勒發聲明說，該州農業部以及其他州和國家機構正日以繼夜工作，以確保國內的糧食供應安全。米勒補充，儘管情況令人不安，目前預料這波疫情不會威脅到美國的商業乳製品供應。 聲明指出，檢測發現病毒並未產生變異，不會使人類更容易受到感染，對公眾風險“依然很小”。



德州農業部表示，從堪薩斯州2處酪農場和德州一處農場採集未經高溫消毒的乳汁中，檢測出對禽流感病毒呈陽性反應，3月25日出爐的分析報告證實這項結果。 該州農業部補充說，並未在任何肉牛中檢出高病原性禽流感（HPAI），但敦促所有乳畜業在旗下農場和牧場採取強化生物安全的措施，以保護牛群。



乳牛爆發疫情的消息傳出不到一周，明尼蘇達州一家農場一隻死去的幼山羊病毒檢測呈陽性。禽流感也影響了同一農場的家禽。據悉這隻山羊是美國家畜中首例高致病性禽流感確診病例。