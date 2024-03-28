日本擬升級5機場11港口　以備“台灣有事”

中評社香港3月28日電／據日本傳媒報導，首相岸田文雄政府計劃指定5座機場與11座港口為特定使用機場及港口，並展開整建作業以強化防衛力，其中位於台灣附近的2座設施是沖繩縣內的石垣港與那霸機場。被指定的設施，機場將配備更長的跑道，港口則會增設額外的碼頭。若台灣發生緊急事態，日本自衛隊與海上保安廳便可以使用這些機場及港口部署人員、疏散民眾或執行補給任務。



日本經濟新聞報導，指定清單中的5座機場，包括位於沖繩縣的那霸機場；位於九州地區的宮崎機場、長崎機場、福江機場及北九州機場。 此外，11座港口包含沖繩縣的石垣港與九州地區的博多港；四國地區的高松港、高知港、須崎港、宿毛灣港；北海道的留萌港、石狩灣新港、室蘭港、苫小牧港、釧路港。



這16座設施中，僅有那霸機場與石垣港位於具有爆發衝突風險的台灣海峽附近，其中石垣港距離台灣最近，位於台灣以東約230公里處。



星島網援引導報導，這些被指定的設施，機場將配備更長的跑道，港口則會增設額外的碼頭。 若台灣發生緊急事態，日本自衛隊與海上保安廳便可以利用這些機場及港口部署人員、疏散民眾或執行補給任務。



日本政府已將整建費用編列進2024年度預算案，相關部會近期將召開會議，正式批准這份清單。