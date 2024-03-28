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金管局：港2月外匯基金總資產按月減57億元
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2024-03-28 17:12:17
中評社香港3月28日電／香港金管局公布，截至2月底，本港外匯基金總資產40409億港元，按月減少57億元。其中，外幣資產減少36億元，港元資產減少21億元。
香港電台報導，貨幣發行局帳目顯示，2月底的貨幣基礎19098億元，按月減少9億元，減幅0.05%。支持資產總額減少18億元，減至21179億元，減幅0.09%。
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