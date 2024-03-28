三月票房淡季不淡　引進片憑口碑擁抱市場機會

中評社香港3月28日電／在中國內地電影市場，三月通常是票房“淡季”，期間沒有大的節假日，少有大製作的內地影片上映。但今年三月“淡季不淡”，不少引進片憑借口碑擁抱市場機會，收穫高票房，展現出中國內地市場的包容與活力。



香港導演黃精甫執導的台灣小成本動作片《周處除三害》以及好萊塢科幻電影《沙丘2》分別於3月1日和3月8日在內地上映，口碑和票房均很突出。



新華社報導，電影數據平台貓眼專業版顯示，截至3月28日上午，《周處除三害》以逾6億元的收入位居三月內地市場票房榜第一名，《沙丘2》以3.2億元票房位居第二。二者在社交網站豆瓣上的評分分別高達8.1分和8.3分。



《周處除三害》雖然是小成本電影，但其在內地的票房表現遠勝於在海外備受矚目的好萊塢大片《沙丘2》。



對此，電影業觀察人士、影院經理董文欣認為：“如今在中國內地市場，只要講好故事，觀眾對中外的大製作影片、小體量影片、中等體量影片都是一視同仁，這是一個充滿機會的市場。”



在社交媒體平台上，三月的引進片頗受關注，包括3月22日上映的動畫電影《功夫熊貓4》，以及3月29日與美國市場同日上映的科幻片

《哥斯拉大戰金剛2：帝國崛起》等好萊塢影片。已斬獲包括戛納電影節最佳影片金棕櫚獎在內多項大獎的法國劇情片《墜落的審判》也將於3月29日上映。



貓眼研究院院長劉鵬指出，三月位於春節檔之後、清明檔和五一檔之前，期間上映的內地影片多為中小體量。在熱鬧的春節檔過後，有一些引進片來豐富觀眾的選擇，對整個電影市場的良好運行非常有益。往年也有一些較大體量引進片在三月上映後獲得較好的票房成績，如《鈴芽之旅》《驚奇隊長》《綠皮書》。



中國電影評論學會會長饒曙光認為，包括好萊塢電影在內的引進片對於推動中國內地市場票房增長“不可或缺”。但他同時指出，整體上，好萊塢電影目前更多是依靠系列電影“打天下”，缺少更多的創意和創新，但好萊塢電影的應變能力不能被低估，“他們或許在經過一個相對保守的階段以後會爆發出新的創造力和活力。”



在劉鵬看來，《沙丘2》在國內的票房和口碑都超過了第一部，是近幾年少有的票房超預期的引進片。據貓眼專業版數據顯示，《沙丘2》一二線票房佔比66%，其中一線城市佔比25%。而《周處除三害》在三四線城市的票房佔比為44%，“下沉度”較高。



分析人士指出，《周處除三害》話題性強，表現尺度大，從而形成話題和口碑的雙“破圈”，票房節節攀升。