國防部3月例行記者會內容全文

國防部例行記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京3月29日電（記者 海涵）國防部3月28日下午舉行3月例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校就台海問題、南海問題、中美關係等多個熱點議題回答中外記者提問。以下是記者會全文實錄：



吳謙：各位記者朋友，大家下午好，歡迎大家出席本月的國防部例行記者會。今天我沒有需要主動發布的信息，請各位記者朋友提問。



記者：據報導，前不久美國務卿布林肯指責中方南海行動，重申美對菲防務承諾，同時美方指責中國23日在南海針對菲方採取的行動。此外，菲防長命令菲軍啟動“全面群島防禦規劃”戰略，菲官員指責中方多次攔阻其在仁愛礁的運補行動。請問發言人有何評論？



吳謙：在中菲南海問題上，我們多次表明了嚴正立場，那就是反對外部介入、反對侵權挑釁、主張妥處分歧，同時做好應對突發事件的一切準備，堅定捍衛自身領土主權和海洋權益。



美方介入是南海動蕩的最大推手。一段時間以來，美國罔顧事實，挑動對抗，為菲站台背書，多次以所謂雙邊條約對中方威脅施壓，還派出軍艦到南海挑釁滋事，嚴重破壞地區和平穩定。對此中方態度清晰明確，那就是美方根本無權插手，美菲的軍事合作也絕不能損害中方的領土主權和海洋權益。



菲方挑釁滋事是近期南海問題升溫的直接原因。菲方倚仗外部勢力撐腰，違反國際法和《南海各方行為宣言》精神，頻繁在海上侵權挑釁、製造事端，並散布虛假信息，誤導國際社會認知，可以說是在危險的道路上越走越遠。中方不會任菲胡來，對此進行了有理有力有節的回擊，菲方應該認識到：挑釁滋事是得不償失的，倚靠外人是根本靠不住的。



任憑風浪起，穩坐釣魚船。中方在解決南海問題上有著充足的戰略定力。我們始終致力於通過對話協商同有關方面妥善管控海上分歧，同時堅定捍衛自身領土主權和海洋權益。我們有理由相信，在地區國家的共同努力下，南海局勢終將走向平靜，這是不可阻擋的時代大勢。

