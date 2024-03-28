JetZero縮尺寸飛翼機獲准試飛

中評社香港3月28日電／民航客機誕生以來，基本形狀並沒有太大變化，直筒型的機身，左右兩側加上機翼，尾部加裝垂直尾翼與兩片水平尾翼。但是未來或許將迎來一場新革命，一種新的飛翼型客機，可能使機艙更為寬敞，即使在經濟艙，乘客也能伸伸腳。



據美國媒體“新阿特拉斯(New Altas)”報導，新創公司JetZero 宣布，他們所設計一款概念演示機已獲得美國聯邦航空管理局 (FAA) 的試飛許可。該機為混合飛翼型，翼展7公尺，它是全尺寸飛機的12.5%，名叫“開拓者”(Pathfinder)。



星島網援引報導，混合翼飛機，是飛翼(Fly Wing)的簡化版，外型類似B-2幽靈戰略轟炸機，但技術不需那麼高，它具有橢圓形機身和細長的機翼，以及外掛式的引擎。



現行的飛機，其直筒狀機身本身不具備升力效應，等於是2片機翼抬著機身在飛行；而混合翼飛機的機身，卻也具有升力效果，也就是說，較小的引擎推力，飛機就可以起飛了。JetZero 聲稱，比較混合翼飛機傳統飛機的飛行油耗，混合翼節省了一半。



這也意味著每一趟航班將可大幅降低營運成本，並且可以開闢更遠距離的跨洲航線，而不需中途加油。如果這個設計再與電池電動、氫或氨燃料結合，那麼航空業的減低碳排放與環保，又是更大的價值。



混合式機翼設計，將使機艙空間更為寬敞，或許旅客可以攜帶更多的隨物體，同時拉開座椅間的距離，這樣長腿的旅客就能伸一伸腳，而不會委屈到雙腿僵硬。