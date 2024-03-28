男子發文官逼民反！3分鐘後槍擊“數位部”

南投張男28日早上對“數位部”大門開槍，他在臉書上貼文說明理由。（照:張男臉書） 中評社台北3月28日電／“數位發展部”位在台北市延平南路辦公室今天上午10點多遭人開槍，北市警方獲報立即派員到場，逮捕開槍的54歲張男，並查扣1長槍、1短槍，現場大門玻璃碎裂，所幸無人受傷。在南投清境經營民宿，並兼帶登山團的張姓男子在開槍前3分鐘才在臉書上發文，表明他知道外界不會認同他的做法，但他痛恨這個政府，官逼民反，“你們真的是一個沒有底線的爛政府！”



今早“數位部”大門玻璃被張男開槍擊破，他被捕後供稱，在南投經營民宿，因不滿政府限制大陸遊客來台，生意受影響，加上認為“數位部”亂花錢，所以昨天先開車北上投宿汽車旅館，今天早上10時多，攜帶霰彈槍、一把改造手槍，到“數位部”大門連轟三槍。



值得注意的是，張男在犯下槍擊案當下同步在臉書發文，聲稱自己從疫情開始後，第一次那麼痛恨執政黨，批評民進黨擋疫苗、護高端、貪污弊案一大堆，整天說抗中保台，“我很想問你們這些不要臉的政客，我們為什麼要抗中？美國人一直在吸我們的血！而你們這些不要臉的政客，卻一直抱著美國的大腿，為甚麼？世界上的每一個戰爭，背後那一個沒有美國的影子？美國會派兵幫我們打戰嗎？”



他接著表示，更可笑的是“數位部”為台灣做了甚麼？只會幫無能的政府做內宣，每天在哪裏自我感覺良好，“用我們辛苦的納稅錢，來養你們這些畜牲！”綠能政策，導致台電虧損，卻要全民來買單！“你們只會掏空台灣的錢，還會做甚麼？只會把我們推向戰場的邊緣，還會甚麼？你們真的是一個沒有底線的爛政府！”

