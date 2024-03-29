中評關注：如何打造亞洲增長中心？各界熱議

分論壇現場（中評社 李子寧攝） 中評社博鰲3月29日電（記者 李子寧）博鰲亞洲論壇2024年年會“打造亞洲增長中心”主題論壇28日下午在博鰲論壇國際會議中心舉行。來自不同地區的政商代表圍繞如何把亞洲打造成為經濟增長中心、提高產業鏈韌性的議題展開了深入的交流討論。



香港太古集團有限公司主席白德利表示，香港是一個連接內地經濟和世界經濟的超級中心，香港在增強亞洲的優勢方面也起著非常重要的作用。白德利說，香港作為世界頂級金融中心之一，要在亞洲市場充分發揮這一優勢。另外也需要進一步投資創新領域，大灣區將來也會是一個創新的火車頭。此外，在綠色金融發展方面，香港也是亞洲的一個重要中心。



中日韓合作秘書處秘書長李熙燮表示，無論是在數字化轉型、碳中和還是推動可持續發展方面，中日韓秘書處都發揮了重要的推動作用。而在當前保護主義和去全球化趨勢盛行的背景下，亞洲各國要攜手合作，捍衛和打造基於規則的自由貿易體系和多邊主義，中韓合作秘書處為此也做好了充分的準備。



李熙燮說，2019年召開了中日韓峰會，三國領導人在峰會上共同強調了自由貿易體系的重要性，並且三國領導人敦促通過自由貿易和多邊主義實現公平競爭，中日韓秘書處也會進一促進地區的團結，以確保東亞能夠實現可持續發展，並讓東亞地區和整個亞洲地區繼續保持全球增長引擎的地位。



新加坡永續發展與環境部部長傅海燕指出，要讓技術能夠找到市場，這樣就能夠實現增長，而要想做到這一點，一個非常重要的環節就是融資。無論是在綠色貸款，還是在碳排放配額方面，新加坡都能夠發揮獨特的作用，並以此為亞洲找到新的增長點。



傅海燕說，亞洲各國需要進行更大程度的合作，也必須確保尊重貿易規則，以此來減少貿易方面的摩擦，屆時亞洲就能吸引更多的投資，建立一個更大的市場。

