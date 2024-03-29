太古集團主席答中評：粵港澳大灣區前景廣

香港太古集團主席白德利回答中評社記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社博鰲3月29日電（記者 李子寧）博鰲亞洲論壇2024年年會“打造亞洲增長中心”主題論壇28日下午在博鰲論壇國際會議中心舉行。來自不同地區的政商代表圍繞如何把亞洲打造成為經濟增長中心、提高產業鏈韌性的議題展開了深入的交流討論。會上，香港太古集團有限公司主席白德利在回答中評社記者提問時表示，粵港澳大灣區對於香港來說是非常重要的機遇，隨著大灣區城市的進一步融合，不僅會給香港帶來發展，同樣也會給亞洲提供巨大的機遇，可以說粵港澳大灣區的未來充滿希望，令人期待。



中評社記者提問道，今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布五周年，對於過去五年來大灣區的發展您有何感受？您對大灣區未來的發展又有何期待？



白德利表示，粵港澳大灣區對香港來說是一個非常重要的機遇，雖然過去幾年由於新冠疫情的影響，香港與大灣區其他城市之間的往來受到了限制，但隨著疫情限制的解除，香港會進一步融入大灣區的發展之中，大灣區未來的5年肯定會比過去的5年更好，粵港澳大灣區的未來也是充滿希望的。



白德利說，粵港澳大灣區11個城市都有各自的特色和優勢，例如香港是金融中心、航空樞紐，而深圳則是技術樞紐，隨著粵港澳大灣區城市進一步的融合發展，可以說未來香港和大灣區的前景一片光明，令人興奮。另外，大灣區是一個具有1800萬人口的巨大市場，它的成功相信也會給亞洲帶來巨大機遇。



（後方支援記者：郭至君）