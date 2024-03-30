朱民：對香港經濟有信心 把握機遇付諸行動

中國國際經濟交流中心副理事長、國際貨幣基金組織原副總裁朱民現身博鰲（中評社 李子寧攝） 中評社博鰲3月30日電（記者 李子寧）博鰲亞洲論壇2024年年會於26-29日在海南博鰲舉行。28日下午，參與此次論壇的中國國際經濟交流中心副理事長、國際貨幣基金組織原副總裁朱民出席媒體見面會，就中國經濟、全球貿易、貨幣政策等議題回答記者提問。他在回答香港記者提問時表示，香港當前確實面臨著金融資本市場方面的挑戰，但香港仍然有著自身特殊的優勢，香港應做出實際行動，把握綠色債券、數據資本等新興金融產品的發展，打造未來的數據交易中心，他對香港很有信心。



有記者提問，現在香港整個股市的表現和樓市的表現都不是很好，很多人對香港的經濟有質疑，您怎麼看香港未來經濟的發展？您曾經說過衹有香港在與世界保持緊密聯繫的情況下，自身的經濟才會更好，在當前地緣政治有衝突、香港與其他西方國家聯繫沒有特別緊密的情況下應如何破局？



朱民表示，香港確實面臨著很大的挑戰，香港的股票市場，曾經連續六年全球領先，但當前香港股票市場的流動性下跌、需求性下跌，導致出現資金不夠、總需求不足等問題，進而令香港的資本市場遇到困難和挑戰，這是香港市場的基本情況。從當前的情況來看，香港可從三方面破局。



第一，香港特首去了沙特、韓國、印度尼西亞等地瞭解資金的來源，中東的主權基金現在是2萬億美金，投在中國的錢是2%，十年後他們計劃做十萬億基金，認為要將10%的錢投資在中國，這個規模可以說是非常大的，所以要把自己的事情做好，這對於資金的進入是非常重要的。



第二，包括歐美資金在內的資本實際上並沒有離開香港，而是在綜合考慮各種因素的後，資金從股票市場走向了理財市場。此外，很多香港的基金投資人認為現在股票的估值是非常有利的，中國內地的經濟也在穩健增長，所以很多資本都在考慮如何進入。

