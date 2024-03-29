中評關注：國防部密集回應涉台問題　彰顯定力

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京3月29日電（記者 海涵）在3月28日舉行的國防部3月例行記者會上，台海問題熱度頗高。國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校就中外記者提出的多個涉台問題作出密集回應，釋放了三個方面的信息：一是，大陸對台方針一貫、明確。二是，中國人民解放軍有堅強意志和強大能力捍衛國家主權和領土完整；三是，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。



大陸對台方針一貫、明確



有報導稱，今年《政府工作報告》中涉台部分強調“堅定不移推進祖國統一大業”，而未提“和平統一”。有分析認為報告簡化對台內容陳述，並不代表大陸會減少對台行動，大陸未來勢必“做的會比說的多”。



吳謙就此指出，“和平統一、一國兩制”是我們解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式。我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不允許台灣從祖國分裂出去。在打“獨”促統方面，解放軍始終以行動說話，始終是堅決而專業的。需要強調指出的是，體現一個中國原則的“九二共識”是維護台海和平穩定的“定海神針”，實現祖國完全統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。



解放軍有堅強意志和強大能力捍衛國家主權和領土完整



對於民進黨當局的種種挑釁行徑，吳謙指出，民進黨當局的任何挑釁行徑，都將以失敗而告終。我們正告民進黨當局：“台獨”分裂活動越猖獗，和平解決的可能性就越消減。中國人民解放軍全時待戰、隨時能戰，將以“時刻準備著”的戰鬥姿態挫敗任何外部勢力干涉、粉碎任何“台獨”分裂圖謀。



“台軍任何動向，解放軍盡在掌握。”吳謙說，解放軍密切關注海上事態，做足處置突發情況的準備，堅決維護台海地區和平穩定。他表示，解放軍有關演訓活動是正常計劃內的安排，旨在增強解放軍捍衛國家主權和領土完整的能力，有關方面不必大驚小怪。關於類似的演訓活動，解放軍今後將繼續按計劃開展。



解決台灣問題不容任何外來干涉



對於美軍人員在台灣問題上發表不負責任的言論，吳謙指出，我們堅決反對。台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不允許台灣從祖國分裂出去。



吳謙說，眾所周知，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對美方同中國台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，堅決反對美方向中國台灣地區出售武器。我們強烈要求美方恪守一個中國原則，不得損害中國的主權和安全利益，不得干涉中國內政。

