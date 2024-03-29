趙建民語中評：美國為何也要壓制“台獨”

中國文化大學國家發展與中國大陸研究所特約講座教授兼所長趙建民。（中評社 資料照） 中評社台北3月29日電（記者 楊騰凱）台灣前陸委會副主委、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”特約講座教授兼所長趙建民接受中評社專訪指出，抗中政策並沒辦法保台，而且恰恰相反，還會給台灣帶來很大的危害，所以賴清德一定要思考兩岸關係，思考兩岸政策如何調整，賴清德完全不需要比蔡英文更激進。



趙建民為美國南伊利諾州立大學政治學博士，專長包括中國大陸政治研究、中共政治制度、中國憲法、東亞政經發展、兩岸政治制度比較等。曾任台灣陸委會副主委、中國文化大學社科院院長，現為中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”特約講座教授兼所長。



賴清德上任後面臨的中美關係，是否回到類似陳水扁時代，美國也不願意民進黨政府躁進？



趙建民表示，這個問題可以說Yes也可以說No，現階段的美中台關係與陳水扁時期的美中台關係完全不一樣，因為地緣政治全部改變了，這是二次大戰以來最重要的地緣政治變化，20年前陳水扁上台時還沒有這樣的變化，那時候美國對中政策還是採取交往，現在基本上已經變成對抗了，因此台灣在美中台關係中的角色不可能和以前一樣。



趙建民指出，當美國對中國採取交流政策，他們便不希望台灣出任何問題，可是現在不太一樣，美國與中國大陸對抗，在美國對中國大陸對抗的大戰略中，台灣是其中的一環，台灣變成棋子意味就比以前還要重，以前在美中關係里面，美國根本不希望台灣有角色，可是現在台灣對美國來說，有著共同對抗中國的角色，因此美中對台政策就不可能像過去一樣。

