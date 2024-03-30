中評觀察：23條立法議事廳的罕見細節

行政長官李家超3月19日在立法會會議上，就立法會通過《維護國家安全條例草案》發言。圖示李家超（第一排左九）發言後，與政務司司長陳國基（第一排左五）、財政司司長陳茂波（第一排左四）、律政司司長林定國資深大律師（第一排左七）保安局局長鄧炳強（第一排左六），於立法會會議廳與立法會主席梁君彥（第一排左八）和立法會議員合照。（政府新聞處圖片） 中評社香港3月30日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超於2023年在《施政報告》表明，2024年內完成23條立法。2024年1月底，宣布就23條立法諮詢公眾30日；3月8日，《維護國家安全條例草案》刊憲，同日立法會首讀和召開法案委員會審議，連續開會至3月14日，最後草案於3月19日恢復二讀，同日三讀通過。香港特區行政長官李家超22日根據基本法第四十八條第三款簽署經立法會通過的《維護國家安全條例》（《條例》）。《條例》於23日刊憲生效。筆者觀察，這個快速而高效的過程中，隱藏了不少細節。



首先，籌備及審議期間的“特殊安排”。立法會首讀和召開法案委員會審議時，正值全國兩會召開。因香港許多議員身兼全國人大代表或全國政協委員，需要赴京開會，香港立法會過去多年已形成慣例，3月首兩周幾乎都不會安排大會或會議工作。今年原本立法會的公開議程亦顯示3月上旬無公開會議，但在草案公佈刊憲及首讀後，多位身兼代表及委員的立法會議員都特別從兩會請假，連夜飛回香港出席會議，並在當日會議結束後再飛回北京。雖舟車勞頓但重視程度可見一斑。



第二，審議過程體現高質高效。立法會主席梁君彥透露，在政府就維護國家安全立法進行公眾諮詢時，立法會就同時透過相關的小組委員會研究立法的政策事宜。當條例草案交付立法會首讀和二讀後，小組委員會便化身法案委員會，並隨即馬拉松式開會近50小時，在合理時間內對條例草案作全面的逐條審議。“雖然法案委員會的工作緊凑，但安排有條不紊，委員義無反顧地連日開會，廢寢忘餐地認真審議草案，務求令法例既能有效維護國家安全，又能保障市民的權利和自由。”

