探索現代化產業體系建設路徑

（來源：新華社） 中評社北京3月28日電／縱觀人類社會現代化發展歷程，產業體系的現代化是現代化的核心，是決定大國興衰的關鍵因素。習近平總書記指出，“現代化產業體系是現代化國家的物質技術基礎，必須把發展經濟的著力點放在實體經濟上，為實現第二個百年奮鬥目標提供堅強物質支撐”。二十屆中央財經委員會第一次會議強調，“推進產業智能化、綠色化、融合化，建設具有完整性、先進性、安全性的現代化產業體系”。我們要深刻領會、準確把握建設現代化產業體系的戰略意義和目標要求，加快打造自主可控、安全可靠、競爭力強的現代化產業體系。



完整性是我國產業體系區別於其他國家最顯著的特徵，也是先進性和安全性的基礎和前提。產業體系完整性體現在產業門類齊全以及產業鏈配套能力強上。我國是全球唯一擁有聯合國產業分類目錄中所有工業門類的國家，擁有41個工業大類、207個工業中類、666個工業小類，大部分產品在國內就可以實現全產業鏈配套。產業體系完整性還體現在生產要素齊備上。我國國土面積大，資金流量充裕，科技創新能力穩步提升，形成了世界級規模的科研人員和工程師隊伍，能源資源保障能力持續提高，數據要素資源豐富。然而，我國高技術產業增加值占規模以上工業比重較低，一些產業“大而不強”“全而不優”的問題依然存在，在一些技術含量高的細分行業還有缺項。要在鞏固傳統優勢領域的同時，加快補齊這些短板，不斷提高產業體系完整性。



先進性指的是產業體系中各類產業技術水平領先、處於全球價值鏈中高端、能高效集聚全球創新要素。這是邁向工業強國的基本條件，也是建設現代化產業體系的重要目標。隨著創新驅動發展戰略深入實施，我國高水平科技自立自強成效明顯，自主創新能力大幅提升，科技實力與世界先進水平差距加速縮小。目前，我國鋼鐵、汽車、電子信息等行業的裝備水平、生產工藝、生產效率和綠色低碳水平已達到甚至超過發達國家，5G、量子計算、人工智能等新興領域的技術研發和產業化水平處於世界領先地位。隨著更多前沿領域進入科技創新的“無人區”，技術引進、消化吸收、再創新的路徑已難以為繼，必須進行更多原創性、探索性創新活動。這需要破除體制機制障礙，最大限度解放和激發科技作為第一生產力所蘊藏的巨大潛能。



安全性就是要實現重要產業鏈自主可控、確保國民經濟循環暢通。這是應對錯綜複雜國際環境的現實需求。近年來，我國產業體系自主可控能力不斷提升，面對多輪外部衝擊展現出強大韌性和抗壓能力。當前，逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義明顯上升，必須增強憂患意識，堅持底線思維，更加重視能源資源安全、產業鏈安全。在資源能源方面，我國部分礦產資源對外依存度較高，國際市場價格波動可能造成相關產業生產成本的變化。在產業鏈方面，當前部分關鍵核心技術裝備、器件、材料、設計軟件對外依存度還比較高。需著力補強薄弱環節，進一步提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，為應對各種風險挑戰提供戰略支撐。

