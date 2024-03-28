AI大廠緯創林憲銘獲名譽博士科技大老祝賀

緯創資通董事長林憲銘（右）獲頒陽明交大名譽博士學位。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月28日電（記者 盧誠輝）竹科AI供應鏈大廠緯創資通董事長林憲銘今日下午獲頒陽明交大名譽博士學位，現場企業大咖雲集，宏碁集團創辦人施振榮更親自出席送上祝福，林憲銘看起來心情未受緯創竹科廠房25日深夜火災影響，開心獲頒名譽博士學位。



陽明交大今日下午在浩然圖書館頒授名譽博士學位給緯創資通董事長林憲銘，包括施振榮、台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦、台灣公益平台文化基金會董事長嚴長壽、國票金融控股公司董事長魏啟林、普誠科技董事長姜長安、聯電榮譽副董事長宣明智、凌陽科技董事長黃洲杰、義統電子董事長邱德成、義隆電子公司董事長葉儀皓、宇瞻科技董事長陳益世等企業大咖都到場出席與會。



施振榮盛讚林憲銘超前部署AI產業，過去微處理器的園丁是以硬體為主，但未來在AI無所不在的時候，所有的硬體，緯創占有最有利的地位，林應該是過去宏碁集團除了他以外最重要的人物了，且林除在業界有傑出成就外，平時也熱心公益，還很樂意回饋母校，所以他特別恭喜林能榮獲名譽博士學位，比他自己拿博士學位還要開心。



林憲銘指出，他能回到母校獲頒名譽博士學位，心裡充滿了感恩，因為一路走來，受到許多人的幫忙。他過去從1979年到2001年在宏碁集團服務，他大概是集團裡唯一職務換過最多的人，除了法務和財務沒接觸過外，其他部門幾乎都經歷過了，這也給他很多的歷練和成長。



陽明交大校長林奇宏表示，林憲銘早在十幾年前，就已精準預測這波AI巨浪，林畢業於交大計算與控制工程學系，並在2001年成立緯創，這次由兩大學院共同推薦，他除肯定緯創對全球科技發展的挹注，也表彰林為人類社會帶來的重大貢獻。