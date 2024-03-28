法國艾林市舉辦紀念一戰華工活動

（來源：中國僑網） 中評社北京3月28日電／據中國僑網報導，當地時間3月24日，法國艾林市（érin）舉辦了紀念一戰華工活動。艾林市市長塞德里克·勒克萊爾（Cédric Leclercq）、市代表及國際友人與當地市民等100多人參加活動，法國外籍兵團退伍華人協會受邀參加。



一戰時，艾林市的坦克工廠迎來1000多名中國技術工，為當地的坦克工廠維修坦克。1918年3月24日凌晨，坦克工廠遭到德軍空襲，4位華工長眠於此。當地民眾記下了他們的名字：伊長山、崔安倉、楊世和、劉萬海。



近百年後，安托萬·貝爾特（Antoine Berthe ）常聽老一輩講起華工的故事，長大後，他成立了收集坦克歷史協會，並積極收集華工的遺物及故事。他的工作也得到了當地市政府和學者的支持，其中包括《一戰中的中國勞工——向一戰期間在法國和世界各地的華工致敬》一書的作者凱瑟琳·康斯坦薩（Catherine Constanza）。



通過他們的努力，幾位華工的遺物重新展現給大家。2018年，他們為華工立了紀念碑；2022年，他們開辦華工遺物紀念館，並支持修復一輛一戰坦克。2024年，在中法建交60周年之際，艾林市再次舉辦紀念華工活動。與此同時，法國華僑華人也不斷追溯這段歷史。



活動現場，小鎮市長敘述了華工的歷史及當時發生被轟炸的歷史經過。



法國外籍兵團退伍華人協會會長徐大玉表示，非常榮幸參加了2018年的華工立碑儀式，他將於4月7日在法國北部小鎮濱海努瓦耶勒的華人墓園舉辦清明節掃墓活動。他表示，一戰華工是兩國的共同歷史，希望兩國關係源遠流長。

