中評社北京3月28日電／網評：規範“自動續費”重在提高違法成本



來源：東方網 作者：張濤



“2023年底，為了追一部電視劇，我花0.1元在某視頻平台開通了7天的VIP會員。”3月26日，黑龍江省哈爾濱市消費者李女士告訴記者，沒想到後來VIP會員被自動續費到了今年6月，前後扣款近百元。不少消費者都有過類似的經歷，有的竟被自動續費長達幾年時間。（3月27日《工人日報》）



原本只是想開通7天VIP會員，結果到期後被自動續費半年，李女士的遭遇的確很糟心。這並非孤例，在黑貓投訴平台，關於自動續費的投訴多達15萬條，音視頻軟件、辦公軟件等是重災區。



對於購買會員獲得更好用戶體驗，廣大消費者是能夠理解和支持的。然而，一些APP不是靠改進產品功能、提高服務水平留住消費者，而是設下“自動續費陷阱”故意套路消費者，不僅吃相難看，也侵害了消費者知情權、選擇權和公平交易權。



事實上，對於規範自動續費行為，相關法律早有明確規定。2021年5月1日起施行的《網絡交易監督管理辦法》第十八條規定：網絡交易經營者採取自動展期、自動續費等方式提供服務的，應當在消費者接受服務前和自動展期、自動續費等日期前五日，以顯著方式提請消費者注意，由消費者自主選擇。將於今年7月1日起施行的《消費者權益保護法實施條例》，也對上述要求進行了重申。但在現實中，一些平台出於營利動機，未按相關規定履行顯著提醒義務，導致消費者在不知情的情況下“被續費”。



究其原因，一方面在於自動續費缺乏統一規範的標準流程。究竟怎樣做屬於“顯著方式提醒”，相關規定語焉不詳，留給平台過大的自由裁量空間。比如，一些APP頁面顯著位置標著“7天免費試用”，在下方用淺色小字說明，免費試用後將自動續費，消費者往往不會留意。還有的APP並非高頻應用，消費者平時很少點開，也就無從知曉被自動續費一事。

