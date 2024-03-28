日本小林制藥保健品事件新確認致兩人死亡

中評社北京3月28日電／據新華社報導，日本小林制藥公司28日說，又確認兩名消費者在服用了該公司含紅曲成分的保健品後死亡。這一事件中確認的死亡人數已增至4人。



根據小林制藥28日發布的通告，該公司27日收到這兩名死者的親屬發來的消息，他們生前都曾服用小林制藥生產的紅曲膽固醇顆粒。一名消費者死亡時伴有腎臟疾病症狀，另一人從2021年開始服用紅曲膽固醇顆粒。小林制藥未公布兩名死者的年齡、性別等個人信息。



根據這份通告，小林制藥公司總部所在的大阪市依據本國《食品衛生法》，於27日向該公司下達行政處分決定，對小林制藥此前自主召回的全部3款含紅曲成分的保健品發布回收命令。



另據共同社27日報導，服用上述問題保健品後住院的人數已增至106人。



日本厚生勞動省26日要求大阪市健康局依據本國《食品衛生法》對小林制藥的上述3款產品採取廢棄等措施。大阪市下一步將發布廢棄命令。



日本厚生勞動大臣武見敬三在26日的新聞發布會上說，從最早的健康問題報告到小林制藥宣布召回產品間隔兩個多月時間，在此期間該公司並未向政府提供相關信息。



據小林制藥公司本月22日通告，因有消費者服用該公司含紅曲成分保健品後出現腎臟疾病等健康問題，決定緊急召回小林制藥生產的3款含紅曲成分保健品。該公司稱，出問題的原因可能是產品混入此前“意想不到”的來自黴菌的成分，但尚未弄清該成分究竟是什麼。



小林制藥出產的紅曲原料除用於自家生產保健品外，還出售給其他公司，用於釀酒及食品製造等。目前使用小林制藥產紅曲原料的食品和調料召回範圍，已擴大至日本全國。由於從小林制藥採購紅曲原料的52家企業中有一些是批發商，所以實際使用這些原料的企業可能更多。