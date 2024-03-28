聯合國世界地質公園增添6個中國“新成員”

中評社北京3月28日電／據新華社報導，聯合國教科文組織執行局27日批准18個新的地質公園列入世界地質公園網絡名錄，其中包括長白山等中國的6個地質公園。



至此，聯合國教科文組織世界地質公園網絡成員總數達到213個，分布在48個國家。其中，中國的世界地質公園數量為全球之冠。



教科文組織當天發布的新聞公報稱，新增的世界地質公園分別位於中國、巴西、克羅地亞、丹麥、西班牙、芬蘭、法國、希臘、匈牙利、波蘭和葡萄牙。此外，還有一個地質公園跨越比利時和荷蘭兩國。



其中，此次列入名錄的6個中國地質公園分別是長白山世界地質公園、恩施大峽穀－騰龍洞世界地質公園、臨夏世界地質公園、龍岩世界地質公園、武功山世界地質公園和興義世界地質公園。



關於長白山世界地質公園，教科文組織在新聞公報中描述道：“長白山是數百萬年來保存最完好的復合型火山之一，完整記錄了火山形成的全過程，為研究火山形成機制創造了條件。長白山頂的天池是東北亞海拔最高、規模最大的火山口湖，景色美不勝收。”



教科文組織地球科學和地質公園部門負責人克里斯托夫·範登貝格27日接受新華社記者採訪時說，教科文組織世界地質公園不僅保護地質遺產，也強調地質遺產與自然遺產、文化遺產之間的相互關聯。



他表示，中國不僅擁有眾多地質景觀，還將其與當地發展聯繫起來。中國積極接受和促進教科文組織世界地質公園理念，目前已擁有47個教科文組織世界地質公園，數量為全球之冠。



聯合國教科文組織世界地質公園標識創建於2015年，用於認證具有國際重要意義的地質遺產。地質公園將重要地質遺產保護與公眾宣傳和可持續發展相結合，為當地社區作出貢獻。