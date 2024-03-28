國際合作擦亮最大射電望遠鏡SKA

中評社北京3月28日電／據科技日報報導，正在建設中的國際大科學工程——平方公里陣列射電望遠鏡（SKA），將是人類有史以來規模最大的射電望遠鏡。



近日，平方公里陣列天文台（SKAO）在南京舉行第十一次理事會。SKAO總幹事菲利普·戴蒙德、中國科學院紫金山天文台副台長吳雪峰等天文學家在接受科技日報記者採訪時指出，SKA面臨諸多挑戰，解決這些問題需要國際合作，中國在國際上一直扮演著重要角色，希望更多的中國學者參與到SKAO中。



多國聯手建造最大射電望遠鏡



SKA是由全球多國合資建造和運行的世界最大規模綜合孔徑射電望遠鏡。2019年，中國作為SKAO創始成員國，在羅馬簽署《成立平方公里陣列天文台公約》。



吳雪峰介紹，正在建設的SKA第一期工程預計2028年完成，其中中頻波段包括197面分散擺放的15米的反射面天線，低頻陣列是13萬只小的偶極天線。



考慮到電磁環境的影響，SKA中頻天線選址在南非，低頻天線選址位於澳大利亞，兩邊同時工作就組成一個基線長度達數千公里的射電望遠鏡，接收面積之大、分辨成像能力之強前所未有。



這種方式國際早有先例。2017年，國際合作“事件視界望遠鏡”（EHT），將分布在全球的8個亞毫米波望遠鏡組成一個等效於地球口徑大小的“虛擬望遠鏡”，首次捕獲黑洞“真容”。



SKA不僅是一個射電望遠鏡陣列，同時也是一個先進的數據密集型科學計算平台。

