台官方公開首批兩蔣日記數位檔供外界使用

蔣中正日記抄本扉頁。（照：台“國史館”提供） 中評社台北3月28日電／《蔣中正日記》（1917-1920年）與《蔣經國日記》（1937-1938年）抄本12卷，共計1,636件、3,086個數位檔，3月29日起於台灣“國史館”檔案史料文物查詢系統提供目錄檢索及影像閱覽服務，但在日記著作權屆滿前，暫無法直接上網，需到臺北閱覽室閱覽抄錄。



館方今天發佈新聞稿表示，2023年9月自美國史丹佛大學運回之兩蔣文物，鑑於社會各界對於兩蔣日記開放之殷切期待，並考量不同研究需求，兩蔣日記同步以年代順序進行整理編目及數位化後，按季（3月、6月、9月、12月）對外公開，每季以開放6個年度的日記為目標。但部分年度之日記原件嚴重破損，需先進行裱褙修護，為儘早提供應用，則先以該年度抄本或影印本進行數位化。



館方指出，兩蔣日記整編，原則上以冊為卷、按日分件，各件依實著錄日期、星期、天氣、溫度等，各日之記事內容僅照錄部分文字。內容如有缺漏、無法辨識、勘誤等以[ ]註記表示。《蔣中正日記》第1卷係補錄1887至1918年所發生大事，是以僅該卷整編時按年分件，其餘日記皆按前述原則辦理。



在《蔣中正日記》部分，抄本有蔣中正親題“毛勉廬先生為余鈔錄彌足珍愛”，本次公開之1917-1920年日記，內容包含有蔣中正幼年家庭、入私塾及迎娶元配毛福梅經過，協助孫中山護法運動、個人對自己內心修養省視、讀書紀錄、對時局評論等。



另外，蔣經國於1937年4月由蘇聯返回中國後開始寫日記，抄本起始日期為5月4日，此次公開之1937-1938年內容包含蔣經國在溪口與妻兒的家庭生活，記錄每日習字與讀書，江西保安處的工作情形，抗日戰爭期間百姓遭遇及抒發自己未來救國的抱負等。



館方表示，由於授權民國歷史文化學社出版《蔣中正日記》1948-1972年，第一批1948-1954年（計7冊）業於2023年10月出版，第二批1955-1960年即將於2024年4月出版，第三批1961-1972年預計於2024年10月出版；而由館方編校《蔣經國日記（1970-1979年）》計9冊業於2023年12月出版，2024年12月預計出版《蔣經國日記（1960-1969年）》，歡迎購買，或到臺北閱覽室、有典藏該書之各大圖書館借閱。