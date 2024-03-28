韓憲院裁定政府部署薩德未侵害居民基本權

中評社香港3月28日電／韓聯社報導，韓國憲法法院28日裁定政府與美國簽署協定部署“薩德”（THAAD）反導系統的行為未侵害當地居民的基本權，駁回慶尚北道星州郡、金泉市居民和圓佛教教徒提起的兩項申訴。



憲法法院法官全員一致認為，申訴方針對政府提起的兩項申訴均不成立。憲院表示，該案件所涉及的協定對申訴方的法定地位不產生任何影響，因此不予認可基本權被侵害的可能性，難以認定申訴方的健康權和環境權直接遭到侵害。即便存在相關擔憂，這也是駐韓美軍在運作薩德系統的過程中可能出現的情況。



對於申訴方有關“薩德”反導系統侵犯當地居民和平生存權的主張，法院表示，《韓美相互防衛條約》以外部勢力發起武力攻擊時的共同防禦為目的，難以認定涉案協定存在威脅國民和平生存的可能性。



據悉，星州郡居民曾認為政府批准部署“薩德”的行為本身侵犯其基本權。但憲法法院以審理範圍僅限於政府行使公權力的行為為由，此次將審理對象設定為韓美于2017年4月20日基於《駐韓美軍地位協定》（SOFA）簽署的薩德地皮出讓協定。



韓美兩國2016年決定在韓國境內部署薩德系統，並將部署地定於星州郡的高爾夫球場。次年4月開始，發射車和相關裝備被運入基地。星州郡居民提出，系統部署產生的雷達電輻和噪音侵犯了公民環境權，並於2017年4月向憲法法院提出申訴。