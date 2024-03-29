中評觀察：國民黨與馬英九的距離有這麼遠？

馬英九。（中評社資料照） 中評社台北3月29日電（評論員 林淑玲）馬英九將於4月1日至11日二訪大陸，遭到綠營圍攻，“行政院長”陳建仁公開要求馬訪陸應主張“台灣是‘主權獨立國家’”。馬辦挺身強烈反擊陳建仁說法是“台獨”主張，力抗綠營抹紅，但是國民黨只是行禮如儀肯定馬英九訪陸有助兩岸和平穩定，國民黨與馬英九的距離難道有這麼遠？



馬英九二訪大陸，獲得絕大多數藍軍人士肯定，他在台海最兵凶戰危之際走這麼一趟，對兩岸和平的貢獻有目共睹，尤其是他沒有憂讒畏譏，明知綠營一定抹紅他，攻擊他，辛苦又不討好，他還是願意為和平奔走。馬去年10月訪美時提到，他個人不重要，餘生都要推動兩岸和平，令人動容。



馬英九在520前二訪大陸的壓力果然如排山倒海來，這幾天蔡英文雖然放行馬英九的訪陸行，賴清德也沒多說什麼，但從陳建仁以降，綠營、獨派砲火猛烈。以陳建仁最高行政首長的身分，他要馬英九赴陸宣示，“台灣是‘主權獨立國家’”已涉及“台獨”主張，但整個藍軍幾乎只有馬辦在第一線與綠營對抗，藍軍都說肯定馬英九訪陸，但馬英九後面卻不見藍軍火力支援。



陳建仁那段話如果是獨派小咖說的也就算了，“台灣是‘主權獨立國家’”已挑戰到“憲法”。馬辦回應，“台灣不是國家，屬於中國（‘中華民國’）的一部分”，就“中華民國憲法”確是如此，但為何只有馬辦敢說，國民黨卻不敢大聲反駁陳建仁的說法？國民黨主張的一中憲法、九二共識、一中各表難道不是兩岸一中?

