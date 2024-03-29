周台竹語中評：美會對賴清德打開天窗說亮話

台前駐荷蘭代表、台灣民眾黨主席辦公室涉外事務總監周台竹。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月30日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席辦公室涉外事務總監周台竹接受中評社訪問表示，中美爭霸的趨勢，在未來15年不可能改變，但全世界都不會希望兩岸在台海發生戰爭。他相信美國會對賴清德“打開天窗說亮話”，要求不要出任何意外。



周台竹說，短期的中美關係還得觀察美國總統拜登年底會否順利連任。若拜登連任，至少中美關係較具“可預測性”，中美之間的遊戲規則也會較清楚，但若是前特朗普當選，全球面臨三情況，包括：一，美國盟友的國防經費得增加。二，對美存在貿易逆差的國家勢必會被要求開放市場。三，台積電將被要求赴美設更多先進製程晶片廠。



周台竹為美國喬治華盛頓大學外交碩士，警察大學體系出身，1982年起服務於台“外交部”，擁有37年外交生涯，曾任台駐荷蘭代表、“外交部國際組織司長”、北美委員會秘書長。2019年接任台北市政府發言人、兼任市長室涉外事務總監、公訓處處長等職務，2023年1月接任民眾黨秘書長，為柯文哲2024大選擘劃中美台論述，直至2024年1月底卸任。現為民眾黨主席辦公室涉外事務總監、民主基金會民眾黨代表、董事。

