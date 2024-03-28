緯創林憲銘：少子化正衝擊台灣科技產業

林憲銘 中評社新竹3月28日電（記者 盧誠輝）竹科AI供應鏈大廠緯創資通董事長林憲銘28日下午獲頒陽明交大名譽博士學位，他在會後與學生進行對談時表示，台灣少子化的問題正在衝擊科技產業，人才荒已是各產業所面臨的共同問題，政府有責任解決少子化問題，唯有透過人才多元化的管道，才能讓台灣能在下一波AI浪潮下，占有一席之地。



陽明交大今日下午在浩然圖書館頒授名譽博士學位給緯創資通董事長林憲銘，包括施振榮、台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦、台灣公益平台文化基金會董事長嚴長壽、國票金融控股公司董事長魏啟林、普誠科技董事長姜長安、聯電榮譽副董事長宣明智、凌陽科技董事長黃洲杰、義統電子董事長邱德成、義隆電子公司董事長葉儀皓、宇瞻科技董事長陳益世等企業大咖都到場出席觀禮。



林憲銘指出，1971年他剛進交大念書，當時會覺得一家企業的年營業額10億美金簡直是天文數字，當時連想都不敢想，但50年後緯創的年營業額已超過300億美金，隨著科技產業的發展，企業規模越來越大，需要的人才也比過去多很多，但少子化的問題，讓台灣人才的供應非常不足，而企業在全球化的過程中，對人才多樣化的需求更是嚴重。



他說，緯創過去在2011年左右，整個集團的年營業額約200億美金，當時集團總員工數約15萬人，而現在整個緯創營業額已超過300億美金，但現在集團的總員工數卻不到7萬人，他現在除了在台灣不斷培養同仁變得更優秀和厲害外，也透過AI的幫忙，讓一個人可以做三個人的工作，所以透過AI的助力已經可以在較少人力下創造更高的價值，稍微紓解人才荒的狀況。



但林憲銘也強調，目前台灣因少子化面臨的問題是人才的多元化仍然不夠，而人才荒也不是只有科技產業遇到，在台灣幾乎是所有產業都要共同面對的問題，所以政府一定要去思考人才多元化的管道，如何快速引進人才到台灣來，才是台灣在下一波AI浪潮下，能不能繼續成長與占有一席之地的重要關鍵。



對AI產業未來的前景，林憲銘笑說，他不是AI專家，只是運氣不錯，剛好抓到大咖的尾巴，才讓緯創整體表現乘風而起，目前緯創也已看到一些企業導入AI的必要性，未來在產業發展若沒有運用AI人工智慧技術，將會很難去應付未來的挑戰。