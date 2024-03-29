陳明德語中評：台湾工商界對馬訪陸有期待！

國鈞實業公司董事長陳明德。（中評社 資料照） 中評社台中3月29日電（記者 方敬為）馬英九將於4月1日到11日率台灣青年訪問大陸。國鈞實業公司董事長陳明德接受中評社訪問表示，工商界對此正面看待，並盼緩和兩岸緊張，替台灣經濟帶來正面效益。他指出，台灣的工商界近期挑戰重重，內部面對電價上揚，成本攀升，以及能源供應不穩定的窘境，外部又因為兩岸對立，導致經貿窒礙難行，此時此刻有人願意出面調和，都是好事。



陳明德，長泓能源公司創辦人、國鈞實業公司董事長，為台灣產業界大老級人物，身兼近30個公部門顧問職務，在馬政府時期擔任貿易調查委員會顧問兼中區團長，協助推動ECFA，並曾參與中科園區開發，擔任招商委員會執行長，讓中科順利完成招商任務，後續也完成台中市精密機械科技園區、嘉義大埔美創新智慧園區招商工作，產業界資歷豐富。



馬英九將於4月1日到11日率“大九學堂”青年學子訪問廣東、陝西與北京，並出席祭黃帝陵大典。這是馬英九繼2023年3月27日到4月7日訪陸後，再次應邀到大陸訪問。



對於馬英九訪陸，陳明德表示，以台灣工商界的立場而言，相信大部分是正面看待，由於台灣目前產業嚴重K型化發展，資通訊、半導體、Ai等科技產業如日中天，傳統產業、中小企業卻苦哈哈，4月份馬上就要調漲電價，屆時營運成本必然大幅上升，這對科技業而言不算什麼，但對中小企業而言，卻非常吃力。



陳明德說，台灣的中小企業對內有電價上揚、成本攀升，以及能源供應不穩定的窘境，外部又因為兩岸對立，ECFA岌岌可危，導致對外貿易窒礙難行，整個營運、生產的環境挑戰重重，因此大部分的中小企業、傳統產業都希望能夠在部分環節獲得解套。

