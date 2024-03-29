陳國基博鰲見記者 香港會爭分奪秒謀發展

香港政務司司長陳國基博鰲見媒體（中評社 李子寧攝） 中評社博鰲3月29日電（記者 李子寧）香港特別行政區政務司司長28日上午出席博鰲亞洲論壇2024年年會開幕式後會見傳媒並回答記者提問。他表示，香港現在有了更穩定安全的社會環境，正是爭分奪秒謀發展、拼經濟的黃金時間，與亞洲以至世界各地做好交流合作、講好香港故事。博鰲亞洲論壇年會匯聚數以千計的中外嘉賓，包括政要和國際組織負責人，正是非常合適的平台。



陳國基說，可以用三個字去概括感受，即政府不時強調的“政、商、民”。第一是“政”，即是各地領袖。大會開幕式剛剛舉行，全國人大常委會委員長趙樂際發表主旨講話，深入淺出地帶出中國在亞洲以至世界共迎挑戰、共擔責任的進程上的重要角色。我們的國家從來都愛好和平，趙委員長亦講出我們的國家如何與國際社會團結合作，共同為全世界人民謀求更美好的生活，達致人類命運共同體的理念。



陳國基表示，今次來到海南，目的正是擴大香港的合作朋友圈，包括昨日與海南省省長劉小明會面。海南和香港兩地是老朋友。海南近年發展相當迅速，也是個自貿港，政策方面相當開放，在經濟發展、市容環境、基礎建設等多方面都有顯著成果。海南面積是香港的30倍左右，發展空間廣闊。由香港飛往海南只需1小時多，交通快捷便利。相對來說，香港有國際網絡、低稅率，在專業服務方面有優勢。海南和香港兩地在經貿、金融、文化、人才往來、青年發展等不同領域的合作，都大有可為。兩地會繼續貫徹“優勢互補、互利共贏”的精神。



陳國基表示，昨日參與全球自由貿易港發展論壇，除了省長之外，亦與國家商務部、韓國和新加坡等地領導，就如何推進全球自貿港合作交流意見，並分享香港經驗。他還在論壇上強調，香港要堅定推動自由貿易、消除貿易障礙。為了鞏固提升香港國際貿易中心的定位，特區政府會積極做到以下兩方面。



第一是積極開拓環球合作關係，例如至今已與多個經濟體簽訂八份自貿協定和24份投資協定。



第二是積極融入國家發展大局，包括把握粵港澳大灣區建設和“一帶一路”倡議，增進大灣區與東盟之間的商貿往來，提升國家在國際貿易的戰略地位，更好應對單邊主義和保護主義的挑戰。

