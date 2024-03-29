蘇清泉語中評：台獨死路一條　馬促兩岸和諧

藍委蘇清泉接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月29日電（記者 張穎齊）馬英九將於4月1日至11日再度率青年學子前往大陸訪問。中國國民黨“立委”蘇清泉接受中評社訪問表示，完全贊成馬英九訪陸，為兩岸緊張舒緩，兩岸同屬中華民族，絕對不能讓民進黨去倚美謀獨，搞“台獨”是死路一條，也不能事事只靠美國，馬英九為兩岸和諧促進貢獻，台灣要靠馬扮演此角色。



蘇清泉，出生於屏東，中山醫學大學醫學系博士，現任國民黨不分區“立法委員”、國民黨政策會副執行長、國民黨屏東縣黨部主委，歷任醫師公會全聯會理事長、安泰醫療社團法人安泰醫院榮譽院長、台北馬偕醫院胸腔心臟外科主治醫師等。去年代表國民黨參選屏東縣長，以1.1萬票些微差距敗給民進黨周春米。



蘇清泉表示，馬英九訪陸能舒緩兩岸緊張關係，是很好的事，馬英九4月1日出發，馬此行會經過廣東、陝西、黃帝陵、北京，預祝馬平安順利。而在民進黨執政下，兩岸惡意螺旋持續上升，民進黨若要搞“台獨”，是沒有出路，“台獨”真的是死路一條。



蘇清泉說，台灣也不要事事都只想著靠美國，此舉會很危險，看看烏克蘭，都可能要被美國放棄掉了，烏克蘭的情況愈來愈糟，以色列恐怕也準備會被美國放棄掉，其實在國際之間，就是只以利益為原則。

