韓國500強企業去年營業利潤同比降26%

中評社香港3月28日電／韓聯社報導，據韓國企業數據研究機構CEO SCORE27日發佈的數據，韓國500強企業去年營業利潤同比減少26%。



CEO SCORE對國內銷售額前500名企業中本月25日前提交業務報告和審計報告的264家企業去年業績進行了調查。其銷售總額達2506.0164萬億韓元（約合人民幣13.51萬億元），同比減少1.5%。營業利潤同比縮水25.8%，為104.7081萬億韓元。



分行業看，在18個行業中有13個營業利潤減少。其中，IT電氣電子業營業利潤同比驟減89%，為6.5203萬億韓元。這是因為全球經濟下行，導致半導體、電視機、家電銷售下滑。



石化行業的營業利潤從2022年的23.7755萬億韓元減半至去年的11.897萬億韓元。同期，運輸業減少65.3%，為5.8873萬億韓元。鋼鐵（-41.6%）、建築和建材（-15.9%）和制藥（-42.6%）也減少。



按各家企業看，三星電子去年營業利潤為6.567萬億韓元，同比銳減84.9%，降幅最大。這是公司年營業利潤2008年以來時隔15年首次跌破10萬億韓元。SK海力士2022年營業利潤達6.8094萬億韓元，但去年出現7.7303萬億韓元的虧損。



現代汽車營業利潤同比增長54%，為15.1269萬億韓元。起亞同比增長60.5%，為11.6079萬億韓元。現代汽車和起亞去年營業利潤之和約達三星電子的四倍。