北大香港校友春茗　共謀推進科創金融新發展

北京大學香港校友會舉辦春茗聯誼活動，200多位在港北大學子共聚香江，暢敘校友情誼。 中評社香港3月28日電/北京大學香港校友會於3月24日舉辦春茗聯誼活動，200多位在港北大學子共聚香江，暢叙校友情誼。出席春茗活動的嘉賓包括全國政協委員曾瀞漪、香港中聯辦教育科技部副部長吳程、北京市海外聯誼會駐港辦主任楊光及副主任王玲、中國高等院校香港校友會聯合會主席郭明華等。



近年香港特區政府及大灣區致力推動創科金融新融合發展，加強創新科技經濟協同，深入推動創科新要素，為創科發展開拓新局面。香港立法會議員洪雯、香港數碼港管理有限公司首席企業發展官朱美恩、摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強、中國科幻作家陳楸帆等嘉賓亦進行主旨演講，分享2024年對最新科創金融戰略發展願景，冀北大校友們為促進祖國及香港繁榮經濟發展再創輝煌佳績。



春茗聯誼活動上，北京大學香港校友會會長劉祖繁介紹了校友會的發展情況及活動安排，並希望北大香港校友會發揮好人才平台，強化自身建設，促進高端教育人才在科創平台集聚，加快推動國際人才交流和創新經濟發展。北京大學香港校友會高峰監事長為傑出校友田小琳、劉祖繁頒發榮譽證書，感謝其為所在行業及校友會作出的貢獻。



香港立法會議員洪雯表示，希望借助金融市場工具去實踐政策目標 ，利用好香港國際金融中心的角色，推動香港本地經濟結構的多元化、實體化。香港數碼港管理有限公司首席企業發展官朱美恩女士，全面總結介紹香港“數碼港”概況，致力推動數碼科技發展 為香港締造新的經濟動力。



而摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強分享，對最新中國經濟發展看法及願景。作為新⼀代科幻作家陳楸帆，指在AI時代要深入推動創科新要素，為創科發展開拓新局面。時逢金庸先生誕辰100周年，春茗環節，金庸先生後人查傳倜先生為北大香港校友帶來金庸先生的14本著作並舉行贈與儀式。 俠之大者，為國為民，查傳倜的祝福鼓勵了在場每位北大學子，也為活動畫上了圓滿的句號。

