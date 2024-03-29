快評：馬英九二度登陸增政治性　不懼抹紅

中評社快評／馬英九即將率台灣青年於4月1日至11日到廣東、陝西、北京等地尋根、交流。這是繼去年3月27日到4月7日率青年學生訪陸、返回湖南祭祖後，馬英九再次應邀到大陸訪問。各方都在關注馬英九此行。



與去年首次登陸相比，馬英九今次的行程安排除了繼續“客隨主便”之外，明顯多了“政治性”。到廣州參訪黃花崗七十二烈士墓園、到陝西祭拜黃帝陵、還有此行的重中之重北京行，都涉及到政治層面，或成為兩岸關係的風向球之一。



連日來台灣綠營對馬英九此行抹黑、抹紅，這是慣用技倆，不會有什麼效果。台灣中天一個節目昨天所做的街訪可見，許多人一面倒認為綠營太過分了，不需要這樣逢中必反，刻意去抹黑、反對。



馬英九說過，他希望自己成為和平使者，把兩岸連接起來。馬辦將馬英九此行定調為“和平之旅”，顯見馬英九有強烈的使命感和責任心。台灣退役少將栗正傑認為，馬英九想要為台灣人創造一個和平的環境、創造一個和平的條件，有俯首甘為孺子牛的使命感、及雖千萬人吾往矣的勇氣。



國民黨前副秘書長張榮恭指出，期待馬英九繼連戰之後，成為兩岸重要人士政治對話的指標，這對愈趨風高浪急的台海，具有推動和平發展的意義。我們也認為，在台灣執政者可能於“台獨”道路上執迷不悟的形勢下，馬英九此行有助啟發台灣社會進一步思考如何選擇兩岸交流而非斷流、對話而非對撞，防止兩岸的敵意螺旋繼續上升。