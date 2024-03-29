科大加裝電動車充電設施　推動減排

圖：科大積極推進大學車隊電動化，實現減排目標。 中評社北京3月29日電／據大公報報導，科技大學昨日宣布，為實現大學“2028可持續發展挑戰”減排目標，將在未來三年投放最高4000萬元，為清水灣校園內逾三成的停車位，加裝電動車充電設施和相關軟件配套，以及培養可持續的通勤習慣。



三年投放4000萬



科大表示，為支持特區政府的“香港電動車普及化路線圖”，並協助大學減少大學車輛和教職員通勤衍生的排放，科大將為校園內約360個停車位，配備輸出功率不低於7千瓦的中速充電設施。



該優化項目自2022年以來，科大已於教職員宿舍一帶安裝了充電基建以支援150多個充電設施，並計劃在未來四年，繼續提升電力供應設備、安裝一個負載管理系統，以及於清水灣校園的室內外停車位加裝充電設施。



科大又指，大學為推動電動車普及化，科大社群目前可免費使用清水灣校園內的充電設施，但在整個優化項目完成後，大學或會考慮收取象徵式費用，主要用作支付電費和設施保養的成本。



科大將引入由前沿人工智能攝影機技術驅動的智能停車管理系統，以識別車牌和偵測車位使用狀況；該系統會於未來優先預留停車位予參與共乘計劃的車主，從而推動更可持續的通勤習慣。



科大副校長（行政）龐鼎全教授表示，這些更方便、更充足的電動車充電設施，將有助於創建一個更綠色的未來，支持香港實現碳中和目標，為社群和環境的福祉出一分力。