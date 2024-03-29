這個水下考古項目，絕無僅有！

中評社北京3月29日電／據新華社報導，中國南海，碧波蕩漾。一次沒有先例可循的考古調查，打開了埋藏在千米深海、塵封500多年的“時光寶盒”。日前，2023年度全國十大考古新發現公布，南海西北陸坡一號、二號沉船遺址入選。



遺址位於海南島與西沙群島之間的南海海底，西北距離三亞約150公里。兩處遺址是我國首次在1500米深海發現的明代沉船遺址，保存相對完好，文物數量巨大，年代比較明確，不僅是我國深海考古的重大發現，也是世界級重大考古發現。



2022年10月23日，中國科學院深海科學與工程研究所“深海勇士”號正執行第500潛次任務。母船駕駛室裡，水聲通信系統忽然傳來潛航員發自海底的驚呼：“發現大片陶罐！”“數以萬計！”



近7個月後，國家文物局、海南省人民政府等發布消息：我國南海發現兩處明代沉船，分別被定名為南海西北陸坡一號沉船和南海西北陸坡二號沉船。隨後，國家文物局考古研究中心、中國科學院深海科學與工程研究所、中國（海南）南海博物館聯合進行深海考古調查，使用“探索一號”“探索二號”科考船和“深海勇士”號載人潛水器，共執行41個潛次調查。



南海西北陸坡一號沉船遺址核心區為船體和大量堆叠有序、碼放整齊的陶瓷器、鐵器等構成的堆積，長約37米，寬約11米，可見10個分艙，堆積高約3米。這艘被判定為明正德年間的沉船遺址遺物數量超10萬件，包括陶器、瓷器、銅器、鐵器、竹木器等。



南海西北陸坡二號沉船遺址位於一號沉船遺址東北約12海里處，核心區為大量排列整齊、碼放有序的原木堆積，長約21米，最寬約8米，年代為明弘治年間。



“這樣的深度、體量、堆積，震撼人心！”考古調查項目領隊、首席科學家宋建忠說，中國水下考古開展30多年來局限於淺海，深度一般不會超過40米，像這樣一次千米級的深海考古，放眼世界也是絕無僅有。

