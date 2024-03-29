小林制藥產品致死4人震動日本國內外

3月22日，在日本大阪，小林制藥公司社長小林章浩（左一）在記者見面會上鞠躬致歉（來源：新華社） 中評社北京3月29日電／據新華社報導，日本知名制藥企業小林制藥公司28日說，又確認兩名消費者在服用該公司含紅曲成分的保健品後死亡。這一事件中確認的死亡人數已升至4人。



近年來，隨著健康需求不斷提升，保健品消費增加，不少消費者“跟風”購買外國保健品。小林制藥事件引發日本國內外廣泛關注同時，也為消費者敲響警鐘——盲目服用保健品風險不容忽視，切莫將其與健康生活劃等號！



小林制藥產紅曲致命？



根據小林制藥28日發布的通告，兩名遺屬27日稱兩名死者生前都曾服用該公司生產的紅曲膽固醇顆粒。一名消費者死亡時伴有腎臟疾病症狀，另一名從2021年開始服用紅曲膽固醇顆粒。



小林制藥22日宣布緊急召回該公司三款含紅曲成分保健品，原因是日本有消費者服用該公司含紅曲成分保健品後出現腎臟疾病等健康問題。該公司稱，出問題的原因可能是產品混入此前“意想不到”的來自黴菌的成分，但尚未弄清該成分究竟是什麼。



截至目前，因服用問題產品住院的人數也已超過百人。厚生勞動省已要求大阪市健康局依法對小林制藥三款含紅曲成分保健品採取廢棄等措施。



小林制藥生產的紅曲原料除供自家生產保健品外，還出售給其他公司用於釀酒及食品製造等。調查顯示，“意想不到”的成分存在於小林制藥2023年4月至12月期間生產保健品的原料中。目前使用小林制藥產紅曲原料的食品和調料召回範圍已擴大至日本全國。

