日本財團擬收購餘仁生

圖：中成藥集團余仁生據悉有日本財團計劃收購。余仁生在香港多區設有門市。 中評社北京3月29日電／據大公報報導，根據《彭博》報導，有日本財團有意收購中藥材及中成藥零售集團餘仁生。當中，日本三井物產和樂敦製藥出價最高，有機會成為買家。消息指出，企業估值約8億美元、折合約62億港元，最快下周簽約。報導指出，財團包括日本三井物產（Mitsui ＆ Co）及樂敦製藥（Rohto Pharmaceutical Co.）。



業務遍及星馬香港及內地



三井物產、樂敦製藥及持有餘仁生部分股權的淡馬錫均拒絕對這項收購置評，另一股東Tower Capital Asia暫時未有回應。



餘仁生總部位於新加坡，專營中醫藥材和中成藥，已有超過144年歷史。其招牌產品包括燕窩、保嬰丹和白鳳丸。截至2023年5月，集團在大中華區、新加坡和馬來西亞擁有約177家分店。



餘仁生由出身於廣東佛山的餘廣培於1879年創立，初時他在馬來西亞開設醫館，為吸鴉片的中國礦工提供醫治和藥物，其獨子餘東旋後來把家族生意發揚光大，專營中醫藥材和中成藥，燕窩、保嬰丹和白鳳丸為其招牌產品。餘仁生逐漸發展成為東南亞最大的中藥房，業務還從馬來亞半島擴展到新加坡、香港及內地。