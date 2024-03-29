這個北方瓷窑，曾引領元代風尚

中評社北京3月29日電／據新華社報導，汾河旁，霍州窑細白瓷重見天日。清麗的碗盤內，荷花盛開，蘆葦搖曳，禽鳥在水波中嬉戲，肥魚在蓮葉下穿梭，童子或手執或肩扛著蓮莖……一件件金元時期的瓷器，曾帶著這樣的吉祥寓意和美好期盼銷往他鄉。



日前，2023年度全國十大考古新發現在北京揭曉，山西霍州陳村瓷窑址入選。窑址位於山西省臨汾市霍州市白龍鎮陳村，為全國重點文物保護單位。



2022至2023年，山西省考古研究院、北京大學、復旦大學、霍州市文物部門聯合對陳村瓷窑址開展了首次系統考古工作。考古隊共發掘面積600平方米，揭露金元明時期多處窑業遺跡，出土大量瓷片和窑具，第一次從考古學上釐清了霍州窑宋、金、元、明和清時期的產品面貌和技術特點，建立起霍州窑業歷史分期標尺。



霍州窑北宋後期開始燒造，金代達到成熟，細白瓷為主流產品。胎體潔白堅致，器類小巧多樣，釉層稀薄光亮，釉色潔淨明快。內部有細凸線紋印花裝飾，如水波禽鳥、纏枝花卉、蓮花童子及兔子等動物紋，活潑靈動，富有生活情趣。紋飾間可見“郭窑瓷器”“廉家”“郭七”“閆大”“李一造”等不同姓氏的標記，反映出以作坊為單位的窑業生產經濟形態。



“其實，不少金代珍貴白釉瓷片的發現純屬偶然。”山西霍州陳村瓷窑址考古項目負責人劉岩回憶說，2022年7月27日，陳村村民鄭紅虎拿著幾片瓷片找到考古隊，說他家打水窖時挖出一堆白花花的瓷片。考古隊隨後在他家精心發掘了3個月，出土了大量金元時期精美的白釉瓷片。“很感謝熱心村民對考古工作的支持，才有了這意外的收穫和驚喜。”



值得關注的是，元代是霍州窑生產的高光時刻，其產品和審美引領了社會風尚。



“在元代，‘國俗尚白，以白為吉’。作為當時全國唯一生產細白瓷的窑場，霍州窑首先在顔色上代表了當時的審美取向。另外，霍州窑生產高足杯、高足碗等元代特有的器物，體現了當時的社會時尚。”劉岩說。

