中評社北京3月29日電／網評：推動香港發揮好橋樑作用



來源：大公網 作者：﻿陳國基



28日，香港特別行政區政務司司長陳國基在海南出席博鰲亞洲論壇2024年年會開幕式。他在會見傳媒總結行程時表示，香港現在有了更穩定安全的社會環境，正是爭分奪秒謀發展、拚經濟的黃金時間，與亞洲乃至世界各地做好交流合作、講好香港故事。特區政府會繼續凝聚政、商、民三方力量，聚焦發展經濟、改善民生，並推動香港在亞洲以至國際舞台上，擔當好內地與世界各地之間的橋樑，發揮好作為“超級聯繫人”和“超級增值人”的雙角色作用。



他用“政、商、民”三個詞總結參加本次活動的感受。第一是“政”，指今次來到海南，目的正是擴大香港的合作朋友圈，論壇期間他與各國、各地政界人士會面交流，探討各個方面的合作事宜。第二是“商”，即是企業家。“我們鼓勵港企拓展內銷市場，例如海南即將在四月舉辦中國國際消費品博覽會，我們支持香港貿易發展局設立香港館，並組織港商參與博覽會，把握內地龐大商機”。第三是“民”，他表示，今次與多位由香港菁英會安排擔任今年年會志願者的青年傾談，很開心聽到他們在活動中獲得了豐富體驗，亦對國家發展加深了瞭解。



“相信跟海南合作有一定的空間。”陳國基認為低稅率、對外網絡較國際化以及專業服務是香港的優勢，雙方可以實現優勢互補、互利共贏。