香港特區政府委任徐冰為文化推廣大使

中評社北京3月29日電／據新華社報導，香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄28日委任中國當代藝術家徐冰為文化推廣大使，任期約5年，由2024年3月28日起生效。



據介紹，徐冰將負責香港大型藝術項目策劃及年輕人才培育兩大方面工作，為文化推廣帶來助力。



特區政府發言人表示，為配合國家“十四五”規劃綱要支持香港發展中外文化藝術交流中心的策略，特區政府一直積極推動文化藝術發展。去年，特區政府文化體育及旅遊局委任著名作曲家、指揮家譚盾為首位文化推廣大使。為將該計劃擴展至其他文化藝術領域，徐冰成為第二位文化推廣大使。



楊潤雄當日出席委任儀式致辭表示，期望憑借徐冰豐富的國際網絡，以及教學和文化交流經驗，協助香港本地年輕藝術人才前往內地或海外進行實習及藝術交流，擴闊他們在文化藝術領域的視野及發展。



徐冰對於獲委任為文化推廣大使深感榮幸。他說，香港中西並蓄的文化氛圍與其自身創作理念共通。他期望通過藝術創作，向世界展現香港特色。



徐冰於1981年畢業於中央美術學院並留校任教，2007年至2014年擔任該校副院長。他的作品曾在大都會藝術博物館、大英博物館和紐約現代藝術博物館等世界各地多個著名美術館和場地展出。